Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 125 kg çeyrek final serbest stil güreş müsabakası Champ De Mars Arena'da yapıldı. Milli güreşçi Taha Akgül ile Macaristanlı rakibi Daniel Ligeti mücadele etti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, yarı finale çıktı. Peki, Taha Akgül olimpiyat yarı finalinde! Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nereli?

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 yılında Sivas'ta doğmuştur. Türk serbest güreşçidir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı. 2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 125 kg çeyrek final serbest stil güreş müsabakası Champ De Mars Arena'da yapıldı. Milli güreşçi Taha Akgül ile Macaristanlı rakibi Daniel Ligeti mücadele etti.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti ile karşılaştı.

Rakibini 8-0 yenen Taha Akgül, adını yarı finale yazdırdı.

Milli sporcu, yarı finalde akşam seansında İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da müsabakayı salonda takip etti.