Survivor Zeynep kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Survivor Zeynep Alkan kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Ünlüler takımındaki Zeynep Alkan oldu. Peki, Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Zeynep kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Zeynep hakkında bilgiler...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Zeynep kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Zeynep Alkan kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR ZEYNEP KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımında yer alan Zeynep Alkan 13 Ekim 1998 doğumludur. Zeynep Alkan, Hamdi Alkan'ın kızıdır. Bazı tiyatro oyunlarında yer alan Zeynep Alkan sosyal medya fenomenidir. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan'ın İnstagram'da 550 bin takipçisi bulunmaktadır. Zeynep Alkan, Hayat Bazen Tatlıdır isimli gençlik dizisinde Emel karakterini canlandırmıştır.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat