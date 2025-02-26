SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 25 Şubat 2025 Survivor son bölümde ne oldu?

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının yarış heyecanı ile gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede oyunu hangi takımın kazandığı ve 3. eleme adayının kim olduğu ise kısa süre içerisinde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de 3. eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, Gönüllüler takımı üstün performans sergileyerek rakiplerini geride bırakmayı başardı. Zorlu parkurlarda hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını ortaya koyan Gönüllüler, oyunun sonunda galibiyete ulaşarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu zafer, takıma moral verirken, karşı takım ise eleme potasına bir adım daha yaklaşmış oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kaybeden takım, yapılan oylama sonucunda kadın yarışmacılar arasından bir ismi üçüncü eleme adayı olarak belirledi. Daha önce açıklanan birinci ve ikinci eleme adaylarının ardından, Survivor'da üçüncü eleme adayı All Star takımı konseyinde gösterilen Asena Demirbağ oldu. Survivor'da eleme potasına giren ilk isim Meryem iken ikinci isim Senem olarak belirlenmişti. Eleme potası şekillenirken, yarışmacılar adada kalabilmek için kritik bir sürece girdi.

Survivor'da 3. eleme adayı

SURVİVOR 2025 GÜNCEL ÜNLÜLER KADROSU:

Serenay Aktaş

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Ayşe Yüksel

İsmail Balaban

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıçcı

Yağmur Banda

Survivor güncel takım bilgisi

SURVİVOR 2025 GÜNCEL GÖNÜLLÜLER KADROSU:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Kaan Kazgan

Survivor 2025