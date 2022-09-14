Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper lig puan durumu! 14 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 7. hafta Süper lig fikstürü

Gündem Haberleri

Süper lig puan durumu! 14 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 7. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 14 Eylül 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 7. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 7. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 7. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 7. hafta Süper lig fikstürü ve 7. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Konyaspor 642070714
2 Başakşehir 541090913
3 Beşiktaş 6411148613
4 Adana Demirspor 6411139413
5 Galatasaray 641174313
6 Gaziantep FK 6321117411
7 Fenerbahçe 5311156910
8 Trabzonspor 631288010
9 Kayserispor 63035509
10 Alanyaspor 6222101008
11 Giresunspor 621358-37
12 Antalyaspor 6204811-36
13 Kasımpaşa 6204514-96
14 Karagümrük 5122810-25
15 Sivasspor 604249-54
16 İstanbulspor 511328-64
17 Ümraniye 602448-42
18 Hatayspor 501426-41
19 Ankaragücü 5014410-61

SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 7. hafta fikstürü:

7. Hafta Maçları
16 Eylül 2022 Cuma
Galatasaray
20.00
Arabam.com Konyaspor
Atakaş Hatayspor
20.00
Kayserispor
17 Eylül 2022 Cumartesi
Hangikredi Ümraniyespor
17.00
Kasımpaşa
Fraport Tav Antalyaspor
20.00
Adana Demirspor
İstanbulspor
20.00
Beşiktaş
18 Eylül 2022 Pazar
Fenerbahçe
00.00
Alanyaspor
Trabzonspor
17.00
Gaziantep Futbol Kulübü
Medipol Başakşehir Fk
17.00
Fatih Karagümrük
Mke Ankaragücü
20.00
Sivasspor
Haberler.com - Gündem

Maç Sonuçları Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title