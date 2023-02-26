Dün Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçı boyunca "Hükümet istifa" sloganları atması gündem olmuştu. Bugünse Vodafone Park Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden "Hükümet istifa" tezahüratları yükselmişti. Olayların ardından MHP lideri konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Süper lig maçları seyircisiz mi oynanacak? MHP lideri Devlet Bahçeli neden istifa etti? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Fenerbahçe-Konyaspor maçında yükselen 'Hükümet istifa' tezahüratlarından sonra Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer olaylar yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen istifa sloganları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Süper lig maçları seyircisiz mi oynanacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, Süper lig maçları seyircisiz mi oynanacak? MHP lideri Devlet Bahçeli neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

DEVLET BAHÇELİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki 'Hükümet istifa' tezahüratlarından MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Maçların seyircisiz oynanmasına yönelik çağrıda bulunan Bahçeli, bu paylaşımın ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

SÜPER LİG MAÇLARI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş ile Antalyaspor maçı sırasında sosyal medya hesabından konuyla ilgili uzun bir açıklama paylaştı. Bahçeli, maçların seyircisiz oynanması hususunda futbol camiasına acil çağrı yaptı. Konuyla ilgili henüz TFF den açıklama gelmezkenmaçların seyircisiz oynanıp oynanmayacağınıönümüzdeki hafta Riva hasan doğan milli takım kamp tesissilerinde yapılacak Kuleler Biliği toplantısında konunun tüm yönleriyle ele alınacağı edinilen bilgiler arasında. Konuyla ilgili yeni bir gelişme gelirse haberimizde yer vereceğiz.