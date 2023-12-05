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SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması!

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38 haftalık ligin 14. haftasında gol krallığı yarışı devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de en çok gol atan, en çok gol yiyen ve en çok gol atan oyuncular belli oldu. Peki, Süper Lig Gol Krallığı tablosu 2023-2024 nedir? Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İşte detaylar…

Süper Lig'de 14. Haftada lider Fenerbahçe 37 puanda, Galatasaray 37 puanla 2. sırada ve Beşiktaş 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde Gol Kralı olan oyuncu ise merak konusu oldu. Peki, Süper Lig Gol Krallığı tablosu 2023-2024 nedir? Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İşte detaylar…

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024

Fenerbahçe attığı 37 golle şu anda lider durumda. Gol Kralı ise yine Fenerbahçe'den Edin Dzeko oluyor. Dzeko; 11 golle 1. sırada yer alırken, Mauro Icardi 11, Mame Thiam 10, Aytaç Kara 8 golle takip ediyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması!Süper Lig gol krallığı yarışı

SÜPER LİG'DE GOL KRALI KİM 23-24?

Trendyol Süper Lig henüz bitmedi. 38 hafta sürecek ligin 14. haftasındayız. 5 Aralık itibariyle şu anda Süper Lig'de Gol Kralı Fenerbahçe'den Edin Dzeko oluyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması!

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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