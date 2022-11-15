Süper Lig'den kaç futbolcu Dünya Kupası'na gidecek? Dünya Kupası'na gidecek Süper Lig futbolcuları kim? Süper Lig'den Dünya Kupasına giden oyuncular!

Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası'nın başlamasına az zaman kala futbolseverler arama motorlarında Dünya Kupası'na gidecek Süper Lig futbolcular kim? sorusunu arattı. Kupa heyecanı başlarken merak edilenler arasında yer alan Süper Lig'den kaç futbolcu Dünya Kupası'na gidecek? Dünya Kupası'na gidecek Süper Lig futbolcular kim? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'den kim Dünya Kupası'na gidecek? sorusu gündemde yer alıyor. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası'nı bekleyen futbolseverler bir yandan da Dünya Kupası'na gidecek Süper Lig futbolcuları kim? sorusunu merak ediyor. İşte Süper Lig'den Dünya Kupasına giden oyuncular!

SÜPER LİG'DEN KİM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu mücadele edecek. Kariyerlerini Süper Lig'de sürdüren tanıdık isimler, ilk kez bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki 13 ülkenin milli takımında başarı kovalayacak. Tarihte ilk kez kış aylarında yapılacak turnuvaya Süper Lig'den en fazla futbolcu gönderen takım 5 isimle Galatasaray oldu. Sarı-kırmızı takımı 4 oyuncuyla Beşiktaş izledi.

Galatasaray'da Uruguaylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira, İsviçreli Haris Seferovic, Belçikalı Dries Mertens ve Danimarkalı Victor Nelsson, Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. Siyah-beyazlılarda ise Hollandalı Wout Weghorst, Kamerunlu Georges-Kevin Nkoudou, Faslı Romain Saiss ile Kanadalı Atiba Hutchinson, milli takımlarının başarısı için ter dökecek. Kariyerinde dördüncü kez Dünya Kupası'nda sahne alacak kaleci Muslera ile Lucas Torreira'nın yanı sıra Trabzonsporlu Maxi Gomez de teknik direktör Diego Alonso tarafından 26 kişilik kadroya dahil edildi. Süper Lig takımları, Belçika, Kanada, Danimarka ve İran milli takımlarına ise ikişer futbolcu gönderdi.

GALATASARAY

Fernando Muslera (Uruguay)

Lucas Torreira (Uruguay)

Haris Seferovic (İsviçre)

Dries Mertens (Belçika)

Victor Nelsson (Danimarka)

BEŞİKTAŞ

Wout Weghorst (Hollanda)

Georges-Kevin Nkoudou (Kamerun)

Romain Saiss (Fas)

Atiba Hutchinson (Kanada)

FENERBAHÇE

Michy Batshuayi (Belçika)

Enner Valencia (Ekvador)

TRABZONSPOR

Maxi Gomez (Uruguay)

Jens Stryger Larsen (Danimarka)

ANTALYASPOR

Haji Wright (ABD)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal)

KONYASPOR

Francisco Calvo (Kosta Rika)

HATAYSPOR

Samuel Adekugbe (Kanada)

KAYSERİSPOR

Ali Karimi (İran)

Majid Hosseini (İran)

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan bu turnuva; Arap ve Müslüman dünyasında düzenlenecek olan ilk, Orta Doğu'da düzenlenecek olan ilk ve Güney Kore ile Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 2002'deki FIFA Dünya Kupası'ndan beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacaktır. Ayrıca bu turnuva, 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası turnuvası olacaktır ve 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanmaktadır.

SÜPER LİG'E NE ZAMAN ARA VERİLECEK?

2021-22 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e 27 Aralık 2021'de ara verilmiş, ikinci yarı ise 7 Ocak 2022'de başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonunun planlamasını duyururken, devre arasının geçmiş sezonlara göre farklı bir tarihte olacağını şu açıklama ile bildirdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi. Buna göre; Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

"21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek.

"Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak."

Buna göre, Dünya Kupası nedeniyle lige bu sezon aralık ayında değil, kasım ayında ara verilecek.