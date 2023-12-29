Süper Kupa iptal mi, maç oynanacak mı? Süper Kupa maçı ertelendi mi?

Süper Kupa iptal mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi. Peki, Süper Kupa iptal mi, maç oynanacak mı? İşte, Süper Kupa maçı ertelendi mi? Detaylar...

SÜPER KUPA İPTAL Mİ?

Arabistan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkacak Galatasaray futbol takımı, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar. Öte yandan Fenerbahçe takımı da otelden ayrılmadı. Maçın saat 20.45'te başlaması gerekirken, iki takım da otellerinden çıkmadı.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

HENÜZ STADA GİTMEDİLER

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.

MAÇA ÇIKMAYABİLİRLER

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar.