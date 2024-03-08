Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil nereli? Detaylar haberimizdedir…

SÜLEYMAN KANDİL KİMDİR?

Süleyman Kandil, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.