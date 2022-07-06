Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında ve nereli?

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ŞULE AYDIN KİMDİR?

Şule Aydın gazeteci yazardı. Turizm konusunda birçok kitabı bulunmaktadır. Şule Aydın, gezi, turizm, gezi rehberleri kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kriz ve Stres Yönetimi, Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler olarak sayılabilir. Şule Aydın tarafından yazılan son kitap "Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi", Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.