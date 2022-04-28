Songül Karlı kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Songül Karlı merak konusu oldu. İşte Songül Karlı hakkında merak edilen Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Songül Karlı hayatı ve biyografisi!gibi konuların detayları…

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973, İstanbul doğumlu Türk Halk Müziği şarkıcısı ve sunucudur.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

SONGÜL KARLI KAÇ YAŞINDA?

1973 yılında dünyaya gelen sanatçı 47 yaşındadır.

SONGÜL KARLI'NIN OĞLU KİMDİR, ESKİ EŞİ KİMDİR?

İki kez evlilik yapan Songül Karlı'nın ilk eşi Baykal Gümüş'tür. Bu evlilikten Efe Furkan Gümüş adında bir oğlu var.

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmişti.

SONGÜL KARLI ŞARKILARI

Dallarımı Kırdılar

Güzel Bu Nasıl Sevdaymış

Babamın Kızıyam

Yandırdın Kalbimi

Yalan

Omuz Omuza

Az Bana

Ay Gibi Yar

Yine Gönlüm Hoş Değil

Şeker Almaya Geldim

Benim Yarim

Dağlara Gel

Deli Yiğidim

Kamber Ağa

Derdim Çoktur

Hayat Bir Gün

Geleceğin Yok Senin

Böyle Olurmu?

Anam Ağlar

Fadimem

Nazlana

Özge Yar

Yazın Yağar Kar Başıma

Ağlasam mı

Koca Dünya

Bir Yana

Can Sevdiğim

Derman Sendedir

Yola Çevirdiler Beni

Halimiz Budur

Mihribanım

Hamsi Gözlüm

SONGÜL KARLI'NIN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV

Su Gibi (2008) FOX TV

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV

Oyuncu olarak yer aldığı diziler

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

Reyting Hamdi (2002) ATV

Türkü Filmi (2004) Kanal 7

Yasemince (2010) FOX TV

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