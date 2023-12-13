Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MasterChef 13 Aralık 2023 konuk şefi Soner Kesgin oldu. İzleyiciler Soner Kesgin kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, Soner Kesgin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? Soner Kesgin ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Soner Kesgin geliyor. Peki, Soner Kesgin kimdir? MasterChef Mehmet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

SONER KESGİN KİMDİR?

Soner Kesgin, Amerika, Katar, Umman ve Ürdün'de çalışma imkanı buldu. Ortadoğu ve Mısır'da en iyi restoran seçilen ilk Türk restoranını açtı.

Soner Kesgin, Mengen Aşçılık Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden 1999 yılında mezun oldu. Tampa Florida'da 1999 ve 2003 yılları arasında profesyonel aşçılık kariyerine adım attı. 19 yıllık kariyeri boyunca Amerika, Mısır, Katar, Ummman ve Ürdün gibi birçok farklı ülkede çalıştı.

İsviçe, Avusturya, Almanya ve Hindistan'da da Türk mutfağının tanıtımı farklı organizasyonlara katılan Kesgin, bu etkinliklerde Türk mutfağını dünyada tanıdtacak özel menüler hazırlayıp sundu. 2011 yılında "Gourmetreisen" yemek festivalinde Osmanlı mutfağının son misyoneri olarak kabul edildi. 2013-2016 yılları arasında 3 yıl boyunca Bodrum'da bir otelin şefliğini yaptıktan sonra İstanbul'a geldi. Mecidiyeköy'deki bir otelde Executive Chefi olarak çalıştı