Üye Girişi
Haberler

Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Güncelleme:
Abone Ol

MasterChef 13 Aralık 2023 konuk şefi Soner Kesgin oldu. İzleyiciler Soner Kesgin kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, Soner Kesgin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? Soner Kesgin ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Soner Kesgin geliyor. Peki, Soner Kesgin kimdir? MasterChef Mehmet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

SONER KESGİN KİMDİR?

Soner Kesgin, Amerika, Katar, Umman ve Ürdün'de çalışma imkanı buldu. Ortadoğu ve Mısır'da en iyi restoran seçilen ilk Türk restoranını açtı.

Soner Kesgin, Mengen Aşçılık Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden 1999 yılında mezun oldu. Tampa Florida'da 1999 ve 2003 yılları arasında profesyonel aşçılık kariyerine adım attı. 19 yıllık kariyeri boyunca Amerika, Mısır, Katar, Ummman ve Ürdün gibi birçok farklı ülkede çalıştı.

İsviçe, Avusturya, Almanya ve Hindistan'da da Türk mutfağının tanıtımı farklı organizasyonlara katılan Kesgin, bu etkinliklerde Türk mutfağını dünyada tanıdtacak özel menüler hazırlayıp sundu. 2011 yılında "Gourmetreisen" yemek festivalinde Osmanlı mutfağının son misyoneri olarak kabul edildi. 2013-2016 yılları arasında 3 yıl boyunca Bodrum'da bir otelin şefliğini yaptıktan sonra İstanbul'a geldi. Mecidiyeköy'deki bir otelde Executive Chefi olarak çalıştı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Amerika Birleşik Devletleri MasterChef Ürdün Katar Gastronomi Televizyon Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Haftasonu maç yok mu, bu hafta Süper Lig maç yok mu? ZTK maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 13 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 13 Aralık MasterChef takım oyunu – dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 13-14 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title