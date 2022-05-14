Son dakika haber | Şile'de nefes kesen kurtarma operasyonu... Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haber | Şile'de nefes kesen kurtarma operasyonu... Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Onur Hamzaoğlu - Genel
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Son dakika haberlerine göre Şile'de nefes kesen kurtarma operasyonu... Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı Şile Ayazma Plajı'na vuran yunus, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi'nin müdahalesiyle kurtarıldı.

Şile'de nefes kesen kurtarma operasyonu... Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı

İSTANBUL - Şile Ayazma Plajı'na vuran yunus, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi'nin müdahalesiyle kurtarıldı. Yunusun kurtarıldığı nefes kesen anlar kameraya yansıdı.

Şile Ayazma Plajı'nda bir yunus kıyıya vurdu. Yunusu gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timleri plaja sevk edildi. Yunusu hayata döndürmek için zamanla yarışan ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı. Ardından yunus kontrollü bir şekilde denize bırakıldı. Yunusun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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