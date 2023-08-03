Sivas'taki 'Doğal Çin Seddi' Turizme Kazandırılacak

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki 'Doğal Çin Seddi' olarak nitelendirilen 'Diş Kayalıkları'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve turizme kazandırılması için çalışma yapılacağı belirtildi. Yerinde incelemede bulunan Vali Yılmaz Şimşek, "İnşallah hocalarımızın ve üniversitelerimizin ortaya çıkaracakları akademik raporlar doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceğiz ve buranın tanıtılması yönündeki çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde bulunan 'Diş Kayalıkları'na giderek, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Şimşek'e, buradaki kayalıklarla ilgili akademik çalışma yürüten Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki öğretim görevlileri eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Zeybek ise turizm sektörünün konaklama, turist sayısı ve elde edilen gelirlerden ibaret olmadığını ifade ederek, "Çeşitliliği ve yaygınlığı en fazla olan turizm sektörü. Bu kapsamda uzun yıllardır iklim ve küresel değişiklik olmak üzere yaşadığımız birtakım olumsuzluklar sadece insan ve canlıların değil tabiatın ve doğanın korunması gerektiğini hatırlattı. Bu amaçla doğa turizmi gittikçe yaygınlık kazanmaya başladı. Ülkemizde son yıllarda turizm politikalarında 2 türlü değişim olduğunu görmeye başladık Daha önce yılın belirli sürelerinde olan turizm yoğunluğu, aktivitesi bir taraftan yılın tamamına yayılırken bir taraftan da kaplıcalar, yaylalar, mağaralar gibi alanlar sektörün içerisine dahil edildi" ifadelerini kullandı.