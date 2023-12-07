Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretmen ile veliler arasında iletişim kurmak için gönüllü olarak görev yapan "sınıf annesi" uygulamasına ilişkin yeni kararlar aldı. Peki, Sınıf annesi kaldırıldı mı? Sınıf anneliği uygulaması neden kaldırıldı, sebebi ne?

Sınıf annesi kaldırıldı mı? Sınıf anneliği uygulaması neden kaldırıldı, sebebi ne?

Sınıf annesi kaldırıldı mı? Sorusu, özellikle sosyal medya üzerinde gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmaktaydı. Okullarda öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasına dair karar alındı. Peki, Sınıf annesi kaldırıldı mı? Sınıf anneliği uygulaması neden kaldırıldı, sebebi ne?

SINIF ANNESİ KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı gönüllü olarak görev yapan "sınıf annesi" uygulamasını yasakladı. Valiliklere gönderilen uyarı yazısında bu kişilerin aidat topladığı ve ders araç-gereci temini için para talep ettiğine vurgu yapılırken bu tip olayların şikayetlere neden olduğuna dikkat çekildi.

SINIF ANNESİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.