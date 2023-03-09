Beyaz Tv ekranlarında yer alan Sinem Yıldız'ı ekranda göremeyen izleyiciler arama motorlarında Sinem Yıldız neden yok, programdan ayrıldı mı? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Sinem Yıldız'ı ekranlara göremeyen seyircilerin akıllarına Sinem Yıldız neden yok, programdan ayrıldı mı? soruları geldi. Merakla programda neden yer almadığını araştıran vatandaşlar Sinem Yıldız neden yok, programdan ayrıldı mı? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde...

SİNEM YILDIZ NEDEN YOK?

Sinem Yıldız, instagram hesabında yaptığı paylaşım ile programda neden olmadığı hakkında bilgi verdi. Programda yer almama sebebini az sonra açıklayacağını söylediği paylaşımın devamı ise merak konusu oldu. İşte o paylaşım;