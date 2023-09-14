Sinan Canan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Sinan Canan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sinan Canan geliyor. Peki, Sinan Canan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi, nerede çalışıyor, hangi kanalda? Sinan Canan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Araştırmacı ve Akademisyen Sinan Canan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Sinan Canan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

SİNAN CANAN KİMDİR?

Sinan Canan (d. 1972 Ankara ), Türk araştırmacı.

Ermenekli bir baba ve Gürcü asıllı Şavşatlı bir annenin çocuğu olarak 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı. Üniversite eğitimini 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans olarak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde doktora düzeyinde tamamlamıştır. 2010 yılında Fizyoloji dalında doçent unvanı almıştır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalında 5 yıl; Turgut Özal Üniversitesinde aynı bölümde 1 yıl; Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin yine aynı bölümünde 4 yıl akademisyen olarak çalışmıştır. Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında program ve konferanslar düzenlemektedir. Youtube'da "Açık Beyin" kanalında yayınlar yapmakta, videolar paylaşmaktadır. Sinan Canan, kaos teorisi, karmaşıklık, fraktal geometri, doğadaki biçimler gibi genel bilimsel konuların yanı sıra, öğrenme, lisan, zihinsel performans, yaratıcılık, sanat, inançlar, liderlik, eğitim, ebeveynlik gibi temel konuların sinirbilimsel açıklamaları üzerine ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar düzenlemektedir. Tüm anlatılarını İnsanın Fabrika Ayarları (İFA) çerçevesinde kurgulayan Dr. Canan, aynı zamanda AçıkBeyin bünyesindeki tüm eğitimleri de aynı temel üzerinde tasarlamaktadır. AçıkBeyin ve Dr. Sinan Canan'ın anlatılarının en temel amacı, modern dünyada doğru bir yaşam kurmanın bilimsel ipuçlarını tüm insanlara ulaştırmaktır.

İlk eşi Bige Canan ile Aybike, Metehan ve Melike adlı üç çocukları vardır. 2021 yılından bu yana Müge Canan ile evlidir.

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