Sinan Aydın kimdir? MHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Sinan Aydın kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Sinan Aydın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sinan Aydın kimdir? MHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Sinan Aydın nereli? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN AYDIN KİMDİR?

Sinan Aydın, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.