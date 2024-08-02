Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde, Bercy Arena'da düzenlenen artistik jimnastik kadınlar genel tasnif finalinde ABD'li sporcu Simone Biles yarıştı. Bu finalde Simone Biles, üstün performansıyla altın madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen bu önemli yarışmada, Simone Biles'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı?

SIMONE BILES KİMDİR?

Simone Arianne Biles Owens 14 Mart 1997 yılında doğmuştur. Amerikalı artistik jimnastikçidir. Biles, dokuz Olimpiyat madalyası ve 30 Dünya Şampiyonası madalyası ile tarihin en çok madalya kazanan jimnastikçisi unvanına sahiptir. Pek çok kişi tarafından tüm zamanların en büyük jimnastikçilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dokuz Olimpiyat madalyası ile en çok madalya kazanan beşinci kadın Olimpiyat jimnastikçisi ve ABD'li bir jimnastikçi tarafından kazanılan en çok Olimpiyat madalyasına sahiptir.

SIMONE BILES HAYATI VE KARİYERİ

Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Biles, bireysel olarak genel toplam, atlama masası ve yer hareketlerinde altın madalya, denge aletinde ise bronz madalya kazandı. "Final Five" olarak bilinen ABD takımının bir üyesi olarak da altın madalya kazandı. Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda altı altın madalyadan en az dördünü kazanması beklenirken yaşadığı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yarışmaların çoğundan çekildi. Takımıyla birlikte gümüş madalya ve denge aletinde bronz madalya kazanmıştır. Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Vera Cáslavská'dan bu yana birden fazla Olimpiyat genel toplam şampiyonluğu kazanan ilk kadın oldu. Ayrıca ABD takımının bir parçası olarak da altın madalya kazandı.

Biles altı kez Dünya genel toplam şampiyonu, altı kez Dünya yer hareketleri şampiyonu, dört kez Dünya denge aleti şampiyonu, iki kez Dünya atlama masası şampiyonu ve dokuz kez ABD ulusal genel toplam şampiyonu olmuştur. 2014, 2015, 2018, 2019 ve 2023 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ABD takımlarının bir üyesi olarak da büyük başarılar elde etti. Ayrıca dört kez Dünya gümüş madalyası ve üç kez Dünya bronz madalyası sahibi olmuştur.

2019'da Biles, jimnastikte 24. ve 25. madalyalarını kazanarak Vitali Şerbo'nun 23 adetlik en çok Dünya Şampiyonası madalyasına sahip olma rekorunu kırdı. Toplamda 30 Dünya madalyasına ulaştı. Hem Dünya Şampiyonası'nda hem de Olimpiyatlar'da bireysel genel toplam dalında şampiyonluk kazanan altıncı kadın oldu. 1996'da Liliya Podkopayeva'dan bu yana her iki unvanı aynı anda elide eden ilk kadın jimnastikçi oldu. Ayrıca, 1988'de Daniela Siliva?'tan bu yana tek bir Olimpiyat Oyunları veya Dünya Şampiyonası'nda her etkinlikte madalya kazanan ilk kadın jimnastikçi oldu.

2022 yılında Başkan Joe Biden tarafından kendisine Başkanlık Özgürlük Madalyası verilmiştir. 2023'te sekizinci ABD Jimnastik şampiyonluğunu kazanarak, daha önce Alfred Jochim'in elinde bulunan 90 yıllık ABD Jimnastik şampiyonluğu rekorunu kırdı. Biles, üç kez Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü (2017, 2019, 2020) ve bir kez de Yılın Geri Dönüşü Ödülü (2024) kazanmıştır.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA KAZANDI MI?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde, Bercy Arena'da düzenlenen artistik cimnastik kadınlar genel tasnif finalinde ABD'li sporcu Simone Biles mücadele etti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının kadınlar genel tasnif finalinde ABD'li Simone Biles, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar genel tasnif finalleri yapıldı.