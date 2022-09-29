Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi dünya gündemine oturdu. Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara bir destek de Sezen Aksu'dan geldi. Peki, Sezen Aksu Mahsa Amini açıklaması nedir? Sezen Aksu Mahsa Amini için ne dedi?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mahsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara bir destek de Sezen Aksu'dan geldi. Peki, Sezen Aksu Mahsa Amini açıklaması nedir? Sezen Aksu Mahsa Amini için ne dedi? Detaylar haberimizde...

SEZEN AKSU MAHSA AMİNİ AÇIKLAMASI NEDİR?

Mahsa Amini'nin öldürülmesine tepki gösteren Sezen Aksu, "Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister? İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum…Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir." ifadelerini kullandı.