Sevgililer gününde ne alacağını bilemeyenlerden misiniz?

Son dönemde saç şekillendiriciler ve yeni nesil saç kurutma makineleri sevgililer günü hediyeleri arasında ön plana çıkmaya başladı.

Bundan altı yıl önce piyasaya çıkan saç şekillendiriciler, hala yüksek fiyatları ile erişilebilir olmanın oldukça uzağındayken, bu şekillendiricilerin çoğu özelliğini barındıran yeni nesil saç kurutucuları ise yeni fonksiyonlar ile daha ekonomik bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Covid19 kapanmaları sırasında saç bakımını evde kendisi yapmak zorunda kalan kadınlar, Covid sonrası ortaya çıkan ekonomik türbülans ve enflasyonist ortamda hala saç bakımını evde yapmak bir trend.

Bu trendde ön plana çıkan ürünlerden birisi de Dreame Hair Glory.

Dreame Hair Glory / Yüksek hızlı saç kurutucu

Sevgililer Günü'nde sevgiliniz için ideal bir hediye seçeneği olan Dreame Hair Glory, gelişmiş negatif iyon teknolojisi, hafif tasarımı ve hassas sıcaklık kontrolü ile hızlı, basit ve rahat saç kurutma olanağı sağlıyor. Dakikada 110 bin dönüş hızına sahip olan motor saatte 55 metreküp hava üfleme kapasitesi ile ıslak saçları havalandırarak köklerine erişebiliyor.

Hafif ve sezgisel

Dreame Hair Glory, 82 mm'lik kompakt ana silindir ve345 gramlık hafifliği sayesinde saç kurutma işleminizi daha az yorucu hale getirmek için tasarlanmış durumda. Sezgisel LED göstergelere sahip olan bu şık model, inovatif özellikleri ve gelişmiş teknolojisi ile fark yaratarak NTC termistörü ve gelişmiş mikroişlemcisi; kırık uçları, hasarlı saçları ve renk solmasını etkili bir şekilde azaltan tutarlı ve eşit ısıtma sağlıyor.

Dreame Hair Glory, statik ve pürüzsüz saçları nötralize etmeye yardımcı olarak saçlara üstün bakım da yapar. Dört ayrı sıcaklık ayarı ve iki ayrı hava akış hızıyla saçlarınızı nasıl istenirse öyle kurutmayı mümkün kılar.

Öne çıkan özellikler

LED ekran

Hafif tasarım

70 m/s hava akışı

57 derece sabit ısı

2 dakikada kurutma

Teknik özellikler

Ağırlık 345 gram

Güç 1600 watt

Emiş gücü 110.000 tr/mn

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