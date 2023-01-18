Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett'ın paylaştığı servet operasyonu filimi vizyona girer girmez izleyicilerinin büyük beğenisini topladı.13 ocak 2023 vizyona giren filimin ardından izleyiciler Servet operasyonu filiminin konusunu ve nerede çekildiğini, oyuncu kadrosunu araştırıyorlar. Peki, Servet operasyonu filiminin konusu nedir? Servet operasyonu filimi nerede çekildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett'ın paylaştığıServet operasyonu filmi izleyicilerde büyük beğeni topladı .13 ocak 2023 vizyona giren filimin ardından izleyiciler Servet operasyonu filiminin konusunu ve nerede çekildiğini ,oyuncu kadrosunu araştırıyorlar. Peki ,Servet operasyonu filiminin konusu nedir? Servet operasyonu filimi nerede çekildi? Servet operasyonu filiminin oyuncuları kimler? Servet operasyonu filiminin bütçesi ne kadar? Detaylar haberimizde...

SERVET OPERASYONU FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

SERVET OPERASYONU FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Antalya'da gerçekleşen Servet Operasyonu'nun aksiyon sahneleri özellikle Kaleiçi bölgesi, Su Kemeri, EXPO alanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda geçiyor. Filmde, Antalya görüntülerine ek olarak Türk kültürünün anlatıldığı sahnelere ve Türkçe diyaloglara da yer verilmiş.

SERVET OPERASYONU FİLİMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Cary Elwes, Bugzy Malone gibi isimlerin yanı sıra, ünlü Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Tim Seyfi adıyla tanınan aktör Timur Seyfettin Ölmez, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün yer alıyor.

SERVET OPERASYONU FİLİMİNİN BÜTÇESİ NE KADAR?

Film 130 milyon doları geçkin bütçesiyle dikkat çeken kariyerlerinin başından beri birçok aksiyon filminde birlikte çalışan yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiriyor.