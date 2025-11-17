Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk futbol tarihinin en tartışmasız yeteneklerinden biri olarak gösterilen Sergen Yalçın, yıllar geçmesine rağmen hem oyun zekâsı hem de kariyerindeki sıra dışı yolculukla gündemde kalmaya devam ediyor. Futbolculuğundan teknik direktörlüğüne uzanan serüveniyle sık sık araştırılan Yalçın'ın hayatı, yaşı ve kariyer geçmişi yeniden merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın, Türk futbol tarihinin en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen, kariyeri boyunca hem oyun zekâsı hem de tekniğiyle öne çıkan eski milli futbolcu ve teknik direktördür. 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğan Yalçın, futbola Beşiktaş altyapısında başladı ve Serpil Hamdi Tüzün'ün Türk futboluna kazandırdığı önemli isimlerden biri oldu. Henüz genç yaşlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Yalçın, kısa sürede A takıma yükseldi.

Kariyeri boyunca Türkiye'nin dört büyük kulübünde (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) forma giymesiyle tarihe geçen ilk futbolcu oldu. Oyun kurucu kimliği, uzaktan şutları ve saha içi liderliğiyle tanınan Sergen, özellikle Beşiktaş'taki ilk döneminde ve 2002-2003 sezonundaki performansıyla taraftarların hafızasında iz bıraktı.

Futbolculuk kariyerinin ardından yorumculuk yapan ve birçok kulüpte teknik direktörlük görevinde bulunan Sergen Yalçın, Türk futbolunun karakteri, yeteneği ve tartışmasız zekâsıyla en çok konuşulan figürlerinden biri hâline geldi.

SERGEN YALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972 doğumludur.Sergen Yalçın 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

SERGEN YALÇIN NERELİ?

Sergen Yalçın İstanbul doğumludur. Uzun yıllar İstanbul'da Beşiktaş altyapısında yetişmiş, kariyerinin büyük bölümünü de İstanbul merkezli takımlarda geçirmiştir.

SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİ

Futbolculuk Kariyerinin Başlangıcı

Futbola Beşiktaş altyapısında başladı.

Serpil Hamdi Tüzün tarafından keşfedilen jenerasyonun önemli oyuncularından biri oldu.

1989'da Türkiye Genç Takımlar Şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.

1991'de ilk resmi maçına çıktı ve kısa sürede Beşiktaş A Takımı'nda kalıcı oldu.

Beşiktaş'taki İlk Dönemi (1991–1996)

2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası kazandı.

Orta sahadaki yaratıcı rolü ve attığı kritik gollerle dikkat çekti.

Büyük Kulüpler Devridaimi

Sergen Yalçın, Türkiye'de "4 büyük takımın tamamında oynayan ilk futbolcu" olarak tarihe geçti:

Beşiktaş – Yetişti, yıldızlaştı.

Fenerbahçe – 1999'da kiralık geldi, performansıyla tekrar milli takıma seçildi.

Galatasaray – 2000'de şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Trabzonspor – 2000–2001 sezonunda forma giydi.

Ayrıca İstanbulspor, Siirt Jet-Pa, Etimesgut Şekerspor, Eskişehirspor gibi birçok kulüpte de oynadı.

Beşiktaş'a Dönüş ve Efsaneleşme (2002–2007)

2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunun mimarlarından biri oldu.

Galatasaray'a attığı son dakika golü hâlâ hafızalardadır.

golü hâlâ hafızalardadır. 2003'te Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki golle Avrupa'da da ses getirdi.

Şampiyonluk, Türkiye Kupası gibi başarılar kazandı.

Toplamda:

390 resmi maç,

230 kez Beşiktaş forması,

Süper Lig'de 347 maç oynadı.

Milli Takım Kariyeri

60 kez milli takıma çağrıldı.

Euro 1996 ve Euro 2000 kadrolarında yer aldı.

Alt yaş kategorilerinde önemli başarılar elde etti; Akdeniz Oyunları altın madalyasında pay sahibiydi.

Ümit Milli, Olimpik ve A Milli takımların önemli oyuncularından biri oldu.

Futbolu Bırakışı

Futbolu 2008'de bırakmak istedi ancak jübilesi gerçekleştirilemedi.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Beşiktaş altyapısında başladığı antrenörlük kariyerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Daha sonra Gaziantepspor başta olmak üzere birçok kulüpte teknik direktörlük yaptı.

Basın yorumculuğu ve analizleriyle tanındı.

Futbol Dışı Hayatı