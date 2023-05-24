Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında, nereli? Selim Temurci biyografisi!

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SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Rize Çayeli'nde doğan Selim TEMURCİ, İmam Hatip Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde ekonomi üzerine tamamlayan TEMURCİ, özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerini yerine getirdi.

Köprü Gurubu Derneği Başkanlığının yanısıra bir çok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev alan TEMURCİ'nin ekonomi ve siyaset alanlarında çok sayıda makalesi yayımlandı.

Siyasi çalışmalarına Gençlik Kollarında başlayan TEMURCİ; İl Başkanlığı görevi de dahil olmak üzere farklı çalışmalarda bulundu.

2006 – 2009 yıllarında AK Parti Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 – 2012 yıllarında ise İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan TEMURCİ, 2012 – 2015 yıllarında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve 2015 – 2018 yıllarında İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştır.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Temurci, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı & Teşkilat Başkanı olarak görev yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen TEMURCİ, evli ve 3 çocuk babasıdır.