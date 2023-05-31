Seferihisar Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Seferihisar Belediyesi, ilçe genelindeki pek çok sokakta başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alt yapısı bütünüyle yenilenen Turabiye Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına start verdi. Kayalar Mahallesi'nde de yol onarım çalışmalarının yanı sıra, sokaklara kilit parke taşı döşenmeye başlandı.

Seferihisar Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde ilçe genelindeki pek çok sokakta başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alt yapısı bütünüyle yenilenen Turabiye Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda mahallede yürütülen çalışmalarla bölgeye doğal gaz hattı, İZSU ekiplerince içme suyu hattı döşenirken, Türk Telekom ekipleri tarafından da telefon ve internet alt yapıları yenilendi. Alt yapısı yenilenmeye devam eden sokaklarda vakit kaybetmeksizin üst yapı çalışmalarına başlayan Seferihisar Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Kayalar Mahallesi'nde de yol onarım çalışmalarının yanı sıra, sokaklara kilit parke taşı döşenmeye başlandı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bölge halkının yapımı için taleplerini dile getirdiği yol çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağının müjdesini vererek, "Vatandaşlarımızın uzun bir süredir beklediği üst yapı çalışmalarını, çok kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Sokak ve caddelerimiz, sağlıklı alt yapısı ve modern görünümü ile Türkiye'nin turizm başkentlerinden biri olan Seferihisar'a yakışan bir görünüme kavuşacak" dedi.