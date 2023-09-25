Seda Sayan Sabahın Sultanı CANLI izle! Seda Sayan Sabahın Sultanı 25 Eylül bugünkü bölüm yayın izleme linki!

Sabah kuşağının en sevilen programlarından biri olan Seda Sayan Sabahın Sultanı izleyiciyi her sabah saat 10.00'da Star Tv ekranlarına kitliyor. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan ise izleyicinin ekranlarda görmekten mutlu olduğu bir isim. Seda Sayan Sabahın Sultanı izleyicileri ise haftaiçi her gün saat 10.00'da yayınlanan Sabahın Sultanı programını canlı izlemek için link arıyor. İşte Seda Sayan Sabahın Sultanı CANLI izleme linki! Seda Sayan Sabahın Sultanı 25 Eylül Canlı izle! Sabahın Sultanı Seda Sayan bugünkü bölüm izleme linki!

SEDA SAYAN SABAHIN SULTANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sabahın Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün sabah saat 10.00'da Star TV'de başlıyor.

SEDA SAYAN CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sabahın Sultanı Seda Sayan Canlı yayın izlemek için Star Tv ekranlarını ve internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İyi seyirler...

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer 30 Aralık 1962 İstanbul, bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu. Son olarak, Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programını sunuyor.