Şarköy'de Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akını

TEKİRDAĞ'ın turistik ilçesi Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Kaymakam Hakan Kılınçkaya, tatil döneminde ilçenin yaklaşık 35 bin olan nüfusunun 10 kat arttığını söyledi. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise günlük 150 ton çöp topladıklarını ve tatilcilerin mağdur olmamaları için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

TEKİRDAĞ'ın turistik ilçesi Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Kaymakam Hakan Kılınçkaya, tatil döneminde ilçenin yaklaşık 35 bin olan nüfusunun 10 kat arttığını söyledi.

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde, Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Şarköy'e tatilciler akın etti. Otel ve pansiyonların dolduğu ilçede, yer ve kiralık ev bulamayanlar, sahile kurdukları çadırlar ile araçlarında geceyi geçirdi. Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, ilçenin yaklaşık 35 bin olan nüfusunun tatilcilerin gelmesiyle 10 katına çıktığını belirterek, ilçeye arife gününden itibaren 170 bin araç girişi olduğunu söyledi. Otobüslerin yarım saatte bir ek seferler yaptığını ifade eden Kılınçkaya, "Tatilcilerin mağdur olmaması için tüm önlemler alındı. 9 günlük tatilin ardından geldikleri memleketlerine dönüş yolunda tatilcilerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.