Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmadı

İBB'nin Feshane'de düzenlediği öğretmenlere özel konserde sahne alacak olan şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı. Konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen Şahin'e tepki gösterirken, ünlü sanatçı, "Çok rüzgar varmış. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın" diyerek özür dilerken, İBB Kültür ise yaptığı açıklamada, "Tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Feshane'de öğretmenlere özel konser düzenledi. Konserde sahneye çıkacak olan Melike Şahin ise rüzgarı bahane ederek konsere çıkmadı. Konsere giden yüzlerce öğretmen, şarkıcıya tepki gösterdi.

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Melike Şahin, İBB'nin Feshane'de öğretmenler için organize ettiği konserde 3 saat boyunca öğretmenleri bekletip rüzgar bahanesiyle konseri iptal etti.

verdiğimiz tüm çabaya ver verdiğimiz bütün güvenceye rağmen melike hanımın ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız.

çok üzgünüm. Bu akşamki feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış. Hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemi,ştim konserrlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için.

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ibb kültür: Değerli öğretmenlerimiz, saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür dilkiyoruz. Çok üzgünüz.