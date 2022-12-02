2 Aralık günü sabah saatlerinde Samsun Limanı'nda meydana gelen patlama vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında Samsun Limanı'nda patlama mı oldu? SON DAKİKA! Samsun Limanı'nda neden patlama oldu? Samsun Limanı ne patlaması oldu? araması yapıldı. İşte detaylar...

Samsun Limanı'nda patlama mı oldu? sorusu aratılıyor. Samsun Limanı'nda olan patlamanın sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnternette Samsun Limanı'nda Samsun Limanı'nda neden patlama oldu? Samsun Limanı ne patlaması oldu? soruları aratılıyor. Merak edilenler haberimizde.

SAMSUN LİMANIN'NDA PATLAMA NEDEN OLDU?

Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı. Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilgi geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz. Detayları haberler.com aracılığı ile takip edebilirsiniz.