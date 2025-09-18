Şampiyonlar Ligi puan durumu ve toplu sonuçlar 18 Eylül Perşembe!

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 12 maçla start aldı. Karabağ sürpriz bir galibiyetle geceye damgasını vururken, Torino'daki mücadele gole doyurdu. İşte 18 Eylül Perşembe gecesinin toplu sonuçları ve güncel puan durumu…

LİZBON'DA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Haftanın en büyük sürprizi Azerbaycan temsilcisi Karabağ'dan geldi. Play-off turunda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Portekiz devi Benfica'ya konuk olan Karabağ, maça kabus gibi başladı. Ev sahibi ekip 6. dakikada Barrenechea ile öne geçti, 16. dakikada Pavlidis farkı ikiye çıkardı. Ancak Karabağ pes etmedi; 30. dakikada Leandro'nun golüyle umutlandı, 48. dakikada Duran skoru 2-2 yaptı. 86. dakikada sahneye çıkan Kaschuk, Karabağ'a unutulmaz bir zafer getirdi ve mücadele 3-2 sona erdi.

TORİNO'DA GOL YAĞMURU

Gecenin bir diğer nefes kesen maçı Torino'da oynandı. İtalyan devi Juventus, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarı tam anlamıyla gol fırtınasına sahne oldu. 52'de Adeyemi Dortmund'u öne geçirdi, 63'te Kenan Yıldız eşitliği sağladı. 65'te Nmecha durumu 2-1 yaptı, 67'de Vlahoviç tekrar eşitledi. 74'te Couto Dortmund'u 3-2 öne geçirirken, 86'da Bensebaini penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Ancak Juventus pes etmedi; 90+4'te Vlahoviç ve 90+6'da Kelly'nin golleriyle skor 4-4'e geldi ve mücadele beraberlikle sonuçlandı.

HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

• PSV – Union SG: 1-3

• Athletic Club – Arsenal: 0-2

• Real Madrid – Marsilya: 2-1

• Benfica – Karabağ: 2-3

• Juventus – Dortmund: 4-4

• Tottenham – Villareal: 1-0

• Olympiakos – Pafos: 0-0

• Slavia Prag – Bodo/Glimt: 2-2

• Ajax – Inter: 0-2

• PSG - Atalanta: 4-0

• Liverpool – A.Madrid: 3-2

• Bayern Münih – Chelsea: 3-1

PUAN DURUMU