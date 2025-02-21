Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek 3 büyük karşılaşma öne çıkarken, turnuvanın en güçlü takımları bu turda birbirlerine rakip oldu. Dünyanın en üst düzey kulüplerinin mücadele edeceği eşleşmeler büyük bir heyecan ile takip ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları ne? UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri ve detaylar…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA SONUÇLARI:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Borussia Dortmund - Lille

Club Brugge - Aston Villa

Real Madrid - Atletico Madrid

Bayern Münih - Bayer Leverkusen

PSV - Arsenal

Feyenoord - Inter

Paris Saint Germain - Liverpool

Benfica - Barcelona

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları

UEFA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!

PSV Eindhoven - Arsenal / Real Madrid - Atletico Madrid

Paris SG - Liverpool / Club Brugge - Aston Villa

Benfica - Barcelona / Dortmund - Lille

Bayern Münih - Bayer Leverkusen / Feyenoord - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ!

PSV Eindhoven - Arsenal / Real Madrid - Atletico Madrid * Paris SG - Liverpool / Club Brugge - Aston Villa

Benfica - Barcelona / Dortmund - Lille * Bayern Münih - Bayer Leverkusen / Feyenoord - Inter