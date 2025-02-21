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Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu?
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Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek 3 dev karşılaşma dikkat çekerken dünyanın en büyük kulüplerinin mücadele edeceği bu turda, birbirinden çarpıcı eşleşmeler ortaya çıktı. İşte, detaylar…

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek 3 büyük karşılaşma öne çıkarken, turnuvanın en güçlü takımları bu turda birbirlerine rakip oldu. Dünyanın en üst düzey kulüplerinin mücadele edeceği eşleşmeler büyük bir heyecan ile takip ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları ne? UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri ve detaylar…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA SONUÇLARI:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

  • Borussia Dortmund - Lille
  • Club Brugge - Aston Villa
  • Real Madrid - Atletico Madrid
  • Bayern Münih - Bayer Leverkusen
  • PSV - Arsenal
  • Feyenoord - Inter
  • Paris Saint Germain - Liverpool
  • Benfica - Barcelona

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu?Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları

UEFA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!

  • PSV Eindhoven - Arsenal / Real Madrid - Atletico Madrid
  • Paris SG - Liverpool / Club Brugge - Aston Villa
  • Benfica - Barcelona / Dortmund - Lille
  • Bayern Münih - Bayer Leverkusen / Feyenoord - Inter

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu?UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ!

PSV Eindhoven - Arsenal / Real Madrid - Atletico Madrid * Paris SG - Liverpool / Club Brugge - Aston Villa

Benfica - Barcelona / Dortmund - Lille * Bayern Münih - Bayer Leverkusen / Feyenoord - Inter

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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