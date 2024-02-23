Sakarya'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Sakarya son dakika deprem!

Son dakika haberine göre Sakarya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, ' Deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. SON DAKİKA: Sakarya'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Sakarya son dakika deprem!

SAKARYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Sakarya'da bir deprem gerçekleşmedi. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sakarya'da hissedilmekte olan deprem Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremdir.

4 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.