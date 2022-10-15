Masterchef'in 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından sakallı sandviç yapılması istenildi. Peki, Sakallı sandviç tarifi! Sakallı sandviç nasıl yapılır? Sakallı sandviç için gerekli malzemeler neler? Tarifin detayları haberimizde…

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği tarif ise sakallı sandviç oldu. Peki, Sakallı sandviç tarifi! Sakallı sandviç nasıl yapılır? Sakallı sandviç için gerekli malzemeler neler? İşte sakallı sandviç tarifi!

SAKALLI SANDVİÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuru maya

4,5 su bardağı un

Labne peyniri

Beyaz peynir

Maydanoz

Rendelenmiş kaşar peyniri

SAKALLI SANDVİÇ NASIL YAPILIR?