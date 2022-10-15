Sakallı sandviç tarifi! Sakallı sandviç nasıl yapılır? Sakallı sandviç için gerekli malzemeler neler?
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Masterchef'in 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından sakallı sandviç yapılması istenildi. Peki, Sakallı sandviç tarifi! Sakallı sandviç nasıl yapılır? Sakallı sandviç için gerekli malzemeler neler? Tarifin detayları haberimizde…
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği tarif ise sakallı sandviç oldu. Peki, Sakallı sandviç tarifi! Sakallı sandviç nasıl yapılır? Sakallı sandviç için gerekli malzemeler neler? İşte sakallı sandviç tarifi!
SAKALLI SANDVİÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
- 1 su bardağı ılık süt
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 4,5 su bardağı un
- Labne peyniri
- Beyaz peynir
- Maydanoz
- Rendelenmiş kaşar peyniri
SAKALLI SANDVİÇ NASIL YAPILIR?
- Ilık sütte mayayı eritelim. Yoğurt, sıvı yağ, yumurta, toz şeker, tuz ekleyelim. Unu ekleyip yoğuralım.
- Hamuru kapatıp 30 dakika mayalandıralım. Beze şeklinde yapıp tepsiye dizelim. Tepside 15 dk bekletelim.
- Yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim.
- Peynirleri karıştıralım. Poğaçalarımızın arasını kesip içine koyalım. İnce kıyılmış maydanoza veya rendelenmiş kaşar peynirine batıralım.
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