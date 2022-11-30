Bakan Koca tarafından duyurulan ön lisans mezunu 15 bin 537 tıbbi sekreter alım ilanı ile birlikte Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

15 bin 537 tıbbi sekreter alım ilanı ile birlikte Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Sorusu aramam motorları üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili ise Bakan Koca, "Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak." ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ SEKRETER BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecek.

KPSS-2022/11 TERCİH KILAVUZU