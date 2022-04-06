Safiye Soyman ve Faik Öztürk evli mi, ayrıldı mı? Safiye Soyman ve Faik Öztürk neden ayrıldı?

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SAFİYE SOYMAN VE FAİK ÖZTÜRK EVLİ Mİ, AYRILDILAR MI?

2016 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'ne tek başına katılan Safiye Soyman, Faik Öztürk'ü soranlara "Faik Bey'le ayrıldık" yanıtını vermişti. Hayat arkadaşı Faik Öztürk'le ilgili sorular üzerine ünlü şarkıcı, ayrılık açıklaması yaptı. Uzun yıllardır hayatını paylaştığı ve birlikte sahne aldığı Öztürk'le yollarını ayırdığını belirten Soyman, "Faik Bey'le ayrıldık. Sadece işlerimiz için bir aradayız. Özel hayatımızda ilişkimizi sonlandırdık" demişti.

FAİK ÖZTÜRK VE SAFİYE SOYMAN NEDEN AYRILDI?

Çift, barışmanın hemen ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar'da canlı yayına katıldı. Faik Öztürk'ün kendisine mesafeli davrandığını ve bunun nedenini anlayamadığını söyleyen Safiye Soyman, Öztürk'ün canlı yayındaki itirafıyla gözyaşlarına boğuldu.

"BURADA İLK DEFA AÇIKLIYORUM"

"Burada ilk defa açıklıyorum" diye sözlerine başlayan Faik Öztürk, yaklaşık bir haftadır hastanede yattığını ve kısa süre önce ağır bir biyopsi operasyonu geçirdiğini söyledi. Kanser şüphesiyle hastaneye yattığını söyleyen Öztürk, biyopsi için ameliyat olduğunu ve sonrasında çok sorun yaşadığını söyledi. Tuvalete dahi çıkamadığını ve operasyon sonrasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle işi icabı bulunduğu ilçedeki devlet hastanesine giden Faik Öztürk, biyopsi sonucunun temiz gelmesinin ardından konuyu açıkladığını belirtti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Doktorların yüzde yetmiş ve seksen oranında hasta olabileceğini ve erken tedaviye bir an önce başlamaları gerektiğini de kendisine ilettiklerini söyleyen Öztürk, bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

"O MEKTUP KASAMDA DURUYOR"

Hastanede olduğu süre içerisinde kendisine bir şey olması halinde 18 yıllık arkadaşı Safiye Soyman'a verilmek üzere bir mektup yazdığını söyleyen Faik Öztürk sözlerini, "O mektup kasamda duruyor" şeklinde sürdürdü.

Aralarındaki soğukluğun bu süreci yalnız yaşamak istemesinden kaynaklandığını söyleyen Öztürk, "Ben hayatım boyunca sorunlarımı ve sıkıntılarımı yalnız çözdüğüm için bu süreçte de yalnız kalmak istedim. Safiye'nin pek çok şeyden haberi yoktu" şeklinde konuştu.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman 3 Mart 1961, Bolu doğumlu, Türk şarkıcıdır.

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Faik Öztürk, 13 Nisan 1962 doğumludur.

Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Balıkesirli bir asker arkadaşının "Bana hurda tren rayı bulabilir misin?" sorusu üzerine 1 milyon lira borç bulan Öztürk, rayları, TIR'ların başında Balıkesir'deki haddehaneye kadar bizzat kendisi taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon parası oldu. Sonra devlete olan borcunu ödedi. Bundan sonraki kazancı, 285 milyon lirayı buldu. Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir albüm çıkardı. Elde ettiği gelirleri şehit ailelerine bağışladı. Diğer albümün gelirini ise kekemelere bağışlamıştır. Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır. Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraberdir.

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