Saadet Partisi Çerkezköy adayı Yusuf Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Tekirdağ Çerkezköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çerkezköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Tekirdağ Çerkezköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Yusuf Aydın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUSUF AYDIN KİMDİR?

Yusuf Aydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çerkezköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇERKEZKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çerkezköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Yusuf Aydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.