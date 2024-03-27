Saadet Partisi Bayburt adayı Fatih Burak kimdir? 2024 Saadet Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Bayburt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Burak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATİH BURAK ŞAHİN KİMDİR?

Fatih Burak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bayburt belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAYBURT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bayburt adayı belli oldu. Saadet Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Burak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.