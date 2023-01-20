Kadınların günlük bakım ürünleri arasında yer alan oje, tırnakların çok daha güzel ve bakımlı görünmesini sağlıyor. Günlük bakımda çok önemli olan oje, bazen rüyalarımıza da giriyor. Peki, Rüyada tırnağa oje sürmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı, beyaz, mavi, siyah, mor oje sürmek ne anlama gelir?

Rengarenk ojeler özellikle kadınların modunu gösteren bir özelliğe sahiptir. Her kadın güzelliğine dikkat eder. Günlük rutinlerimiz haline gelen oje sürmek zaman zaman rüyalarda da görülmektedir. Peki, Rüyada tırnağa oje sürmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı, beyaz, mavi, siyah, mor oje sürmek ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA TIRNAĞA OJE SÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tırnağına oje sürdüğünü gören bir kimse çok meraklı olduğunuza işaret eder. Çok meraklı bir kişiliğe sahip olduğundan dolayı çevresinde olan biten her şeyden haber olan kimsedir. Bunun için de zaman zaman çevresi ile bir takım sorunlar yaşayacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin aynı zamanda gösterişe de çok meraklı bir kimse olduğu açıkça belirtilmektedir. Rüya sahibi tırnağa oje sürdüğünü gördüyse evlilik hayatında bir takım problemlerin yaşayacağına eğer bekar ise aşk hayatında bir takım çıkmazlara gireceğine delalet eder.

RÜYADA KIRMIZI OJE SÜRMEK NE DEMEK?

Rüya sahibinin aile hayatında bir takım sorunlar yaşayacağına ve iş hayatında da işveren ile sıkıntılar yaşayacağına yorumlanır. Rüyada kırmızı oje sürdüğünü gören bir kimse çevresinde onu istemeyen kişilerin olduğunu ve çevresi tarafından kıskanılan bunun için de ona planlar yapıldığı anlamını vermektedir. Rüyada kırmızı oje sürmek karşı cinsi etkilemek ve onunla yakın ilişkiler kurmak istemesine yorumlanır.

RÜYADA BEYAZ OJE SÜRMEK

Rüyada beyaz oje sürmek genelde iyiye yorumlanır. Rüyada beyaz oje sürüldüğünü gören bir kimse çevresi ile yakın ilişkiler kuracağı ve çevresi ile fikir alışverişi bulunacağına yorulur.

RÜYADA MAVİ OJE SÜRMEK

Mavi oje bolluk ve bereket anlamında da kullanılır. Rüyada mavi oje süren bir kimsenin evinden bolluk ve bereketin eksik olmayacağı ve mal varlıklarının artacağına işaret eder.

RÜYADA SİYAH OJE SÜRMEK

Rüyada siyah oje sürdüğünü gören bir kimse çok yakın zamanda çok başarılı işlere imza atacağına ve bu başarılı işlerden de büyük maddi kazanç elde edeceğine işaret eder. Sürülen oje siyah ise kendi işinde çok yükseleceğine ve terfi alacağına işaret etmektedir.

RÜYADA PEMBE OJE SÜRMEK

Rüyada pembe oje sürdüğünü gören bir kişi hayırsız işlerin peşinden koştuğuna işaret eder. Kazancının haram yolu ile olduğunu ve helal işlerden uzaklaştığı anlamını taşımaktadır.

RÜYADA YEŞİL OJE SÜRMEK

Rüya sahibinin çok üstün ve akıl almaz olaylar yaşayacağına ve bu olaylar karşısında da çok şaşıracağı anlamını taşır.

RÜYADA MOR OJE SÜRMEK

Rüya sahibinin rayında giden işlerinin biranda bozulacağına ve aksi durumların gelişeceğine işaret eder. Rüya sahibinin bundan dolayı hem iş hayatında hem de aile hayatında çok dikkatli ve tutarlı davranması gerekir.

RÜYADA SİMLİ OJE SÜRMEK

Rüyada simli oje sürdüğünü gören bir kimse hayırlı bir rüya gördüğünden emin olabilir. Başarılı bir hayat geçireceğine ve bu başarılardan dolayı da hem çevresini hem de ailesini gururlandıran bir kişi olacağı anlamına gelir. Genelde hayır olarak yorumlanır.