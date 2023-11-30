Üye Girişi
Haberler

Rusya'da LGBT yasaklandı mı? LGBT Rusya'da suç mu, cezası nedir?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rusya'da mahkeme, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi. Rusya'da LGBT yasaklandı mı merak ediliyordu. Peki, LGBT Rusya'da suç mu, cezası nedir?

Rusya'da LGBT yasak mı? Rusya'da mahkeme, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi. Rusya'da LGBT yasaklandı mı merak ediliyordu. Peki, LGBT Rusya'da suç mu, cezası nedir? Detaylar!

RUSYA'DA LGBT YASAKLANDI MI?

Rusya Yüksek Mahkemesi, LGBT hareketinin faaliyetlerini aşırılıkçı olarak kabul ederek yasaklama kararı aldı. LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği belirtilerek, bu durumun federal yasayı ihlal ettiği ifade edildi.

Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine LGBT hareketinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin toplandı.

Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvurulduğu kaydedilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Rusya LGBT İnsan Hakları Gündem Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayı sözleri ve Aralık ayı sözleri! En güzel, anlamlı, Aralık ayı sözleri ve mesajları! 1 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Aralık Cuma Hutbesi! Rusya'da LGBT yasaklandı mı? LGBT Rusya'da suç mu, cezası nedir? Rafadan Tayfa kaldırıldı mı, neden yok? Rafadan Tayfa yayın akışında yok mu? 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Yarın okul var mı? 30 Kasım okullar tatil mi? Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI izle! Beşiktaş - Club Brugge maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi kapatıldı mı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi neden görevden alındı? Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 30 Kasım EXXEN spor canlı izle! Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title