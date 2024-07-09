Rıza Kayaalp kimdir ve kaç yaşında? Rıza Kayaalp Paris Olimpiyatları kadrosundan neden çıkarıldı?

Rıza Kayaalp kimdir? Grekoromen stil güreşte mücadele eden milli güreşçi Kayaalp, Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edemeyecek. Rıza Kayaalp'in yerine Paris'te Hamza Bakır güreşecek. Peki, Rıza Kayaalp kimdir? Rıza Kayaalp neden Paris Olimpiyatları 2024 kadrosundan çıkarıldı? sorularının cevapları haberin devamında ulaşabilirsiniz.

RIZA KAYAALP NEDEN OLİMPİYAT KADROSUNDAN ÇIKARILDI?

Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin son dönemde artması nedeniyle kendisine acil müdahale edilen Kayaalp, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

"Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici vb. ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız."

Konuya ilişkin ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından vücudunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki maddeye rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici olarak yasaklanan Rıza Kayaalp'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından "Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir." başlıklı paylaşımda bulunan Arslan, " Uluslararası arenada defalarca şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya ezberleten, ABB ASKİ Spor'un sporcusu Rıza Kayaalp üzerinden özellikle sosyal medyada oynanan yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Rıza Kayaalp, olimpiyat oyunlarında 3, dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştır. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Kariyeri boyunca Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden Rıza Kayaalp ilk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim'in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu. Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.