Futbol sporunda birçok lig ve her ülkenin kendisine ait ligi olması vardır. Futbolseverler heyecanla her futbol liginin maçlarını takip ediyor. Futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan birisi ise Rennes nerenin takımı? Rennes hangi ülkenin takımı? Rennes hangi ligde? Oldu.

Güvenliği gerekçe gösteren Rennes'den sürpriz Fenerbahçe maçı kararı: Bu bizi üzüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ile eşleşen Rennes takımı araştırılan konuların başında geliyor. Futbolseverler merakla Rennes takımı hakkında bilgi araştırıyor.Futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan biri olan Rennes nerenin takımı? Rennes hangi ülkenin takımı? Rennes hangi ligde? Sorularının yanıtı haberimizin devamında…

RENNES NERENİN TAKIMI?

Rennes takımı, Fransa'da 1901 tarihinde kurulan ve Breton bölgesinin önde gelen bir futbol takımıdır. Maçlarını 29.778 kişilik Roazhon Park adlı statta oynamaktadır. Kulüp başkanlığını şu an Jacques Delanoë yapmaktadır. 1965 ve 1971 tarihlerinde Fransa Kupası şampiyonluğu dışında ciddi bir başarısı bulunmamaktadır.

RENNES TAKIMININ BAŞARILARI

• Ligue 2

o Şampiyon (2): 1956, 1983

• Coupe de France

o Şampiyon (3): 1965, 1971, 2019

o İkinci (3): 1922, 1937, 2009

• Trophée des Champions

o Şampiyon (1): 1971

• Ligue de Bretagne

o Şampiyon (3): 1904, 1908, 1909

• Ligue de l'Ouest

o Şampiyon (3): 1919, 1920, 1923

• Coupe Interfédérale de l'Ouest

o Şampiyon (1): 1919

• Gambardella Kupası

o Şampiyon (3): 1973, 2003, 2008

• UEFA Intertoto Kupası

o Şampiyon (1): 2008