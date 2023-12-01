Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?
1 Aralık Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL BOZ KİMDİR?
Araştırma Alanları
- Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi
- Kimyasal Teknolojiler
- Elektrokimyasal Teknolojiler
- Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri
- Proses ve Reaktör Tasarımı
- Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
- Kataliz ve Katalitik Süreçler
- Proses Tasarımı
- Mühendislik ve Teknoloji