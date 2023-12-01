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Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

1 Aralık 2023 01:47 Son Güncelleme: 02:00 Abone Ol

1 Aralık Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?