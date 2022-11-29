Şahan Gökbakar'ın Disney Plus'ta yayınlanacak olan Recep İvedik 7 filminden merakla beklenen fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosu ile dikkan çeken Recep İvedik 7 filmi fragmanın yer alan kadın oyuncu kim ve Öznur Serçeler kimdir merak ediliyor. Peki, Recep İvedik 7 fragmanda yer alan kadın oyuncu kim? Öznur Serçeler kimdir?

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filminin çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında tamamlandı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda Öznur Serçeler ve İrfan Kangı rol alıyor. Recep İvedik 7 fragmanda yer alan kadın oyuncu kim? Öznur Serçeler kimdir? soruları gündeme geliyor. Recep İvedik 7 fragmanda yer alan kadın oyuncu kim? Öznur Serçeler kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?

Öznur Serçeler, 1 Ocak 1987'de Kayseri'de doğdu. Müzik eğitimine 2001 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Turkol Çankaya ile başladı. Ardından 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde müzik eğitimine devam etti. 2007 yılında Dünya Gençlik Orkestrası projesine katıldı ve Berlin, Kasel ve Bodrum'da konserlere katıldı. 2007 yılında Öznur Serçeler Elite Model Look'a katıldı.

2007 yılında Dünya Gençlik Orkestrası'nın projesine katıldı. Dolunay dizisindeki Fatoş'u canlandırdı. Karışık Kaset filminde Sarp Apak ile birlikte rol aldı. 2014 yılında Aşkın Kanunu'nda profesyonel oyunculuk yaptı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı Hayat Devam Ediyor adlı dram dizisinde Mina Seferidis karakterini canlandıran Öznur Seçeler, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan TV dizisi Erkenci Kuş'ta Leyla karakterini oynadı.

Filmografisi

2011 Nuri Kumru Yardımcı oyuncu Kanal D

2011-2013 Hayat Devam Ediyor Mina Seferidis atv

2013-2014 Merhamet Melek Hemşire Kanal D

2014-2015 Aşkın Kanunu Duru TRT 1

2017 Dolunay Fatoş Star TV

2018-2019 Erkenci Kuş Leyla Aydın

2022- Yalı Çapkını Asuman

İnternet

Yıl Yapım Rol Notlar Platform

Yakında Recep İvedik 7 AvukatDisney+

Sinema

2015 Deccal Duygu Sinema filmi

2016 Hayati Tehlike Linda Sinema filmi

2016 Her Şey Aşktan Neşe Sinema filmi

2018 Aşk Bu Mu? Sinem Sinema filmi

2022 Allah Yazdıysa BozsunSinema filmi

2022 Aynasız HalukSinema filmi

RECEP İVEDİK 7'NİN KONUSU NE?

Gişe rekortmeni Recep İvedik'in 7. filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.