Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı, futbolseverlere unutulmaz bir karşılaşma yaşattı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında, İspanyol devi Real Madrid, Almanya'nın güçlü temsilcisi Stuttgart'ı Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk etti. Madrid'in tarihi stadında oynanan bu dev mücadele, futbol dünyasında büyük ilgi gördü. Peki, Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti? Real Madrid- Stuttgart maçından kareler!

REAL MADRID- STUTTGART MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ev sahibi takım Real Madrid, mücadeleyi 3-1 kazandı. Real Madrid'in gollerini 46'da Kylian Mbappe, 83'te Antonio Rüdiger ve 90+5'te Endrick attı. Stuttgart'ın tek golü ise 68. dakikada Deniz Undav'dan geldi.

ARDA GÜLER OYNADI MI?

Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler, karşılaşmaya yedek futbolcular arasında başladı. Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu.

REAL MADRID- STUTTGART MAÇINDAN KARELER

REAL MADRID- STUTTGART MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Karşılaşmanın hakemi ise Türk futbolunun uluslararası alanda yükselen ismi Halil Umut Meler oldu. UEFA'nın güvendiği deneyimli hakem, bu kritik maçta düdük çalarak oyunun yönetiminde önemli bir rol üstlendi.