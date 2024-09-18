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Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?

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Real Madrid ve Stuttgart arasında oynanan futbol maçının sonucu merak ediliyor. Arda Güler'in bu maçtaki performansı da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Hem Real Madrid'in hem de Stuttgart'ın oyun stratejileri, taktik hamleleri ve teknik direktörlerin sahaya yansıttığı oyun planları, maçın sonucunu belirleyen en önemli faktörler oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı, futbolseverlere unutulmaz bir karşılaşma yaşattı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında, İspanyol devi Real Madrid, Almanya'nın güçlü temsilcisi Stuttgart'ı Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk etti. Madrid'in tarihi stadında oynanan bu dev mücadele, futbol dünyasında büyük ilgi gördü. Peki, Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti? Real Madrid- Stuttgart maçından kareler!

REAL MADRID- STUTTGART MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ev sahibi takım Real Madrid, mücadeleyi 3-1 kazandı. Real Madrid'in gollerini 46'da Kylian Mbappe, 83'te Antonio Rüdiger ve 90+5'te Endrick attı. Stuttgart'ın tek golü ise 68. dakikada Deniz Undav'dan geldi.

Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?

ARDA GÜLER OYNADI MI?

Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler, karşılaşmaya yedek futbolcular arasında başladı. Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu.

REAL MADRID- STUTTGART MAÇINDAN KARELER

Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?

Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?

Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?

REAL MADRID- STUTTGART MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Karşılaşmanın hakemi ise Türk futbolunun uluslararası alanda yükselen ismi Halil Umut Meler oldu. UEFA'nın güvendiği deneyimli hakem, bu kritik maçta düdük çalarak oyunun yönetiminde önemli bir rol üstlendi.

Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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