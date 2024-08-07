Real Madrid ile Chelsea arasında oynanacak olan heyecan verici futbol maçının tarihi ve saati futbolseverler arasında büyük bir merak konusu oldu. Bu müsabakanın hangi gün ve saatte oynanacağı, taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve platform da futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid- Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid- Chelsea maçı kaç kaç bitti?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid- Chelsea mücadelesi, 7 Ağustos Çarşamba gecesi saat 02.00'de oynandı.

REAL MADRID- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid- Chelsea maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

REAL MADRID- CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid- Chelsea maçını 2-1 Real Madrid kazandı.