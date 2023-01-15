Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid- Barcelona maçı CANLI izleme linki var mı?
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Dünyada 'da El Clasico olarak bilinen ve dünyanın en çok izlenen maç olan Real Madrid Barcelona ispanya süper kupa karşılaşması için geri sayım başladı.Futboseverler ise Real Madrid - Barcelona maçının ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Real Madrid - Barcelona maçını kim yönetecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
İspanya'da Süper Kupa sahibini buluyor. İki ezeli rakip Real Madrid ile Barcelona süper kupada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise futbola doyacak. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Real Madrid - Barcelona maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...
İki takım arasında 26 Mart 1916'başlayan rekabete bugüne kadar oynanan 252 maçın 101'ünü Real Madrid, 98'sini Barcelona kazanırken, 53 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ligde ise 186 kez oynanan ve 37 kez beraberlikle biten El Clasico'da Real Madrid'in 77, Barcelona'nın 74 galibiyeti bulunuyor.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İspanya kral kupası sahibini buluyor Real Madrid ile Barcelona arasında 15 Ocak Pazar günü oynanacak İspanya Süper Kupa Final müsabakasıTivibu Spor'dan naklen ve şifresiz yayımlanacak.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Barcelona İspanya Süper Kupa Finali müsabakası , 15 Ocak Pazar günü saat Türkiye saati ile22.00'da oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kross, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, F de Jong; Dembele, F Torres, Fati