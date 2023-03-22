İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından, ramazan ayına özel müze ziyaret saatleri hakkında paylaşımda bulundu. İBB'nin paylaşımı sonrasında hangi müzelerin ücretsiz olduğu araştırılıyor. Peki, Ramazanda müzeler ücretsiz mi? İstanbul ramazanda hangi müzeler ücretsiz? İşte detaylar...

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. Kullanıcılar tarafından hangi müzelerin ücretsiz olacağı araştırılıyor. Peki, Ramazanda müzeler ücretsiz mi? İstanbul ramazanda hangi müzeler ücretsiz? Detaylar haberimizde...

RAMAZANDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. Müzelere ücretsiz giriş yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Radar İstanbul uygulamasının indirilmesi gerekmektedir.

İSTANBUL RAMAZANDA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

İBB Kültür AŞ'ye bağlı tüm müzeler Ramazan ayına özel olarak iftardan sonra saat 22.00'ye kadar ücretsiz ziyaret edilebilecektir. Ramazan ayı boyunca Türk vatandaşlarına ücretsiz olan müzeler sırasıyla şu şekildedir: