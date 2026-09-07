Türkiye'nin köklü tekstil firması iflas etti! Mahkeme son noktayı koydu
İstanbul merkezli Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebi reddedildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi. Kararla birlikte konkordato kapsamında uygulanan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserlerinin görevleri de sona erdi.
- İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi.
- Mahkeme kararıyla şirket lehine verilen geçici ve kesin mühlet kararlarının tamamı kaldırıldı ve konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi.
- 2014 yılında kurulan Trioteks, elastan, polyester, naylon, penye ve karde iplik tedariki ile yuvarlak örgü, dokuma, çorap, dar dokuma, dikişsiz üretim ve triko sektörlerine hizmet veriyordu.
Tekstil sektöründen dikkat çeken bir iflas haberi geldi. İstanbul'da faaliyet gösteren Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi.
KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dosyada şirketin konkordato talebi değerlendirildi. Mahkeme, şirketin konkordato talebinin reddine ve iflasına karar verdi.
TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI
Mahkeme kararıyla Trioteks İplik lehine daha önce verilen geçici mühlet ve kesin mühlet kararlarının tamamı kaldırıldı. Aynı zamanda konkordato sürecini takip eden konkordato komiserlerinin görevlerine de son verildi. Böylece şirketin konkordato yoluyla faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hukuki koruma süreci sona ermiş oldu.
MAHKEMEDEN İFLAS KARARI
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı olan şirket hakkındaki iflas kararıyla birlikte süreç yeni bir aşamaya geçti. Mahkemenin kararı, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında ilan edildi.
2014 YILINDA KURULDU, BİRÇOK ALANA İPLİK TEDARİK ETTİ
Trioteks İplik ve Tekstil Ürünleri, elastan iplik satış ve pazarlama alanındaki tecrübenin ardından 2014 yılında kuruldu. Şirket, başta elastan iplik olmak üzere polyester, naylon, penye ve karde gibi farklı iplik türlerinin tedarikini gerçekleştiriyordu. Yuvarlak örgü, dokuma, çorap, dar dokuma, dikişsiz üretim ve triko sektörlerine hizmet veren firma, pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerde danışmanlık hizmeti de sunuyordu. Trioteks, faaliyetlerini zaman içerisinde yeni distribütörlükler ekleyerek büyütme hedefiyle sürdürüyordu.