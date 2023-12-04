Petrol fiyatları son 5 ayın dip seviyelerinde! Akaryakıta indirim göründü

Petrol fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Geçen ay 76-77 dolarla son 4 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol, aralık ayında da 80 doların altında seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim bekleniyor.

Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Peş peşe gelen zamların ardından benzin 35 lirayı, motorin ise 38 lirayı aştı. Ancak geçtiğimiz ay 76-77 dolarla son 4 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol, aralık ayında da 80 doların altında seyrediyor. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.