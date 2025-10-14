Peşinatsız faizsiz ev alma fırsatı! Yeni Yuvam Modeli nedir, şartları neler? Yeni Yuvam Modeli'nden kimler yararlanabilir, ödeme planı nasıl?

Kira öder gibi ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için dikkat çeken bir sistem daha devrede: Yeni Yuvam Modeli. Peşinat ve faiz yükü olmadan ev sahibi olmayı mümkün kılan bu yeni model, özellikle dar gelirli vatandaşlar için umut verici bir seçenek sunuyor. Peki bu fırsattan kimler yararlanabiliyor, başvuru süreci ve ödeme planı nasıl işliyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YENİ YUVAM MODELİ NEDİR?

Yeni Yuvam Modeli, Emlak Konut GYO ile Emlak Katılım işbirliğiyle Türkiye'de ilk kez kamu güvencesi altında, faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz konut finansmanı sunan bir sistemdir. Bu model sayesinde vatandaşlar, konut bedelinin yarısını Emlak Konut'a faizsiz borçlanarak, kalan yarısını ise Emlak Katılım aracılığıyla faizsiz finansman desteğiyle karşılayabiliyor.

Sıra beklemeden ve kura olmadan hemen konut sahibi olma imkânı sağlanıyor, ödemeler ise 60 aya kadar taksitlendirilerek kolaylaştırılıyor. Model, konuta erişimde yeni ve erişilebilir bir alternatif sunuyor.

YENİ YUVAM MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Vatandaşlar, öncelikle Emlak Konut projelerinden almak istedikleri konutu seçerek başvuruda bulunuyor. Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan ve faizsiz olarak Emlak Konut'a borçlanma imkânı tanınıyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor.

Böylece konut bedelinin yarısı Emlak Konut tarafından, diğer yarısı ise Emlak Katılım aracılığıyla taksitlendirilmiş oluyor. Bu sistemde çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat gibi uygulamalar yok, bu da alıcıların teslimat beklemeden doğrudan ev sahibi olmasını mümkün kılıyor.

ALICI AVANTAJLARI NELER?

Yeni Yuvam Modeli, klasik banka kredilerinden ve diğer tasarruf finansman sistemlerinden birçok yönden üstün avantajlar sağlıyor. Öncelikle, modelde ödemeler tamamen anapara üzerinden yapılıyor, yani faiz, kefil veya ek masraflar bulunmuyor. Bu durum ödemeleri daha ekonomik ve ulaşılabilir hale getiriyor.

Ayrıca, sıraya girme, çekiliş ya da dönemsel teslimat gibi bekleme süreçleri ortadan kalkıyor; vatandaşlar seçtikleri konutu hemen alabiliyor. Ödemeler uzun vadeye yayılmış ve kolay taksitlerle düzenlenmiş olduğundan, bütçeye uygun planlama yapmak mümkün oluyor. Tüm bu özellikler Yeni Yuvam Modeli'ni ev sahibi olmak isteyenler için cazip ve güvenilir bir alternatif haline getiriyor.

YENİ YUVAM MODELİ'NDE ÖDEME PLANI NASIL?

Ödeme planı, konut bedelinin yarısının Emlak Konut'a, diğer yarısının ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne taksitlerle ödenmesi şeklinde organize edilmiştir. Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar faizsiz taksitlerle Emlak Konut'a öderken, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım'a ödüyor.

Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için ilk 30 ay boyunca her ay toplam 150 bin TL ödeme yapılırken, sonraki 30 ayda yalnızca Emlak Konut'a aylık 50 bin TL ödeme yapılmaktadır. Böylece ödeme yükü uzun vadeye yayılırken, peşinat ve ara ödeme gibi ek maliyetler bulunmamaktadır. Bu plan, alıcılara ekonomik ve erişilebilir bir konut satın alma imkânı sunar.

YENİ YUVAM MODELİ'NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yeni Yuvam Modeli, sosyal konut projesi olmadığı için kura, çekiliş gibi süreçler yoktur. Ayrıca başvuru için gelir belgesi, kefil veya kredi notu gibi şartlar aranmamaktadır. Modelden yararlanmak isteyen herkes, 18 yaşını doldurmuş olmak koşuluyla başvuruda bulunabilir. Vatandaşlar, Emlak Konut Genel Merkezi'ne veya modele dahil olan projelerin satış ofislerine giderek kolaylıkla başvuru yapabilir. Bu geniş kapsam, modeli daha erişilebilir ve vatandaş dostu kılmaktadır.

KATILIM BEDELİ NASIL ÖDENİR?

Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden sağlanan finansman desteğinin yüzde 50'lik kısmı için, yüzde 7 oranında bir katılım bedeli alınır. Bu bedel, başvuru sırasında peşin olarak ödenebilir veya kredi kartına 6 taksit şeklinde taksitlendirilebilir. Finansman şirketi tarafından organizasyon bedeli dışında ek bir ücret veya başvuru ücreti talep edilmemektedir. Böylece katılım bedeli şeffaf ve öngörülebilir bir maliyet olarak kullanıcıya yansıtılır.